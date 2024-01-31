Заря получила от нидерландского клуба предложение по Батагову

" Заря " получила от нидерландского АЗ предложение по трансферу 21-летнего защитника луганчан Арсения Батагова, сообщает журналист и соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Стартовое предложение – в районе 1 млн евро, но с запасом, чтобы двигаться дальше.

Также источник заявил, что по поводу возможного трансфера у него не лучшие ожидания, потому что не так давно "Заря" отказалась продавать Батагова в клуб МЛС "Нью Йорк Ред Булл" за 2 млн евро. Тогда президент луганчан Евгений Геллер повесил на игрока ценник в 10 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне Батагов провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.