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Заря получила от нидерландского клуба предложение по Батагову
Правда, за такие деньги игрока луганчане вряд ли продадут
zarya-lugansk.com
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Стартовое предложение – в районе 1 млн евро, но с запасом, чтобы двигаться дальше.
Также источник заявил, что по поводу возможного трансфера у него не лучшие ожидания, потому что не так давно "Заря" отказалась продавать Батагова в клуб МЛС "Нью Йорк Ред Булл" за 2 млн евро. Тогда президент луганчан Евгений Геллер повесил на игрока ценник в 10 миллионов.
Напомним, что в текущем сезоне Батагов провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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