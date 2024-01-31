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Черноморец подпишет экс-игрока сборной Украины, - СМИ

Премьер-лига

Сергей Болбат перейдет из Колоса в Черноморец

Черноморец подпишет экс-игрока сборной Украины, - СМИ

Новина українською

30-летний украинский полузащитник Сергей Болбат с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, футболист не полетел на сборы с "Колосом" и сейчас находится в расположении одесского клуба.

У Сергея еще полгода по контракту с "Колосом", но клуб, вероятно, согласится отпустить его свободным агентом, так как хавбек не вписывается в концепцию тренера Ярославом Вишняком.

Напомним, что в текущем сезоне полузащитник сыграл за ковалевцев 16 матчей без забитых голов.

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Черноморец (Одесса) Сергей Болбат Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2024 в 22:47
где Алефиренко-Вакула-ГИО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
31.01.2024 в 22:47
где Алефиренко-Вакула-ГИО
Ответить
0
0

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