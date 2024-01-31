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Черноморец подпишет экс-игрока сборной Украины, - СМИ
Сергей Болбат перейдет из Колоса в Черноморец
30-летний украинский полузащитник
По данным источника, футболист не полетел на сборы с "Колосом" и сейчас находится в расположении одесского клуба.
У Сергея еще полгода по контракту с "Колосом", но клуб, вероятно, согласится отпустить его свободным агентом, так как хавбек не вписывается в концепцию тренера Ярославом Вишняком.
Напомним, что в текущем сезоне полузащитник сыграл за ковалевцев 16 матчей без забитых голов.
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