Черноморец подпишет экс-игрока сборной Украины, - СМИ

30-летний украинский полузащитник Сергей Болбат с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Черноморце", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, футболист не полетел на сборы с "Колосом" и сейчас находится в расположении одесского клуба.

У Сергея еще полгода по контракту с "Колосом", но клуб, вероятно, согласится отпустить его свободным агентом, так как хавбек не вписывается в концепцию тренера Ярославом Вишняком.

Напомним, что в текущем сезоне полузащитник сыграл за ковалевцев 16 матчей без забитых голов.