  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ расписал ничью в спарринге - новичок спас от поражения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ расписал ничью в спарринге - новичок спас от поражения

Премьер-лига

Черкасский клуб провел очередной матч на зимнем сборе

ЛНЗ расписал ничью в спарринге - новичок спас от поражения

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В четверг, 1 февраля, ЛНЗ провел очередной спарринг на сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба встречались с польским клубом "Заглембе" Люблин.

Первый гол в матче был забит перед перерывом, автором его стал форвард польского клуба Давид Курминовский. А во второй половине украинской команде удалось сравнять счет - отличился косовский новичок Мухаррем Яшари. В итоге, был зафиксирован ничейный результат 1:1.

Интересно, что украинец Сергея Булеца, выступающий за клуб из Люблина, оказался вне заявки на эту игру.

Следующим матч ЛНЗ проведет 3 февраля против ФК "Лиепая" (Латвия).

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
ЛНЗ – "Заглембе" Люблин 1:1
Голы: Яшари, 77 - Курминовский, 39.

По теме
yellow-arrow
Минай определился еще с тремя спарринг-партнерами
yellow-arrow
Динамо опровергло проведение матча с Ордабасы: казахстанцы сыграют с клубом из РФ
yellow-arrow
Унион отпускает и покупает, Астон Вилла нашла таланта в Чемпионшипе. Онлайн последнего дня трансферного окна
ФК Заглембе (Любин) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости