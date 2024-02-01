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ЛНЗ расписал ничью в спарринге - новичок спас от поражения
Черкасский клуб провел очередной матч на зимнем сборе
Фото: ФК ЛНЗ
В четверг, 1 февраля, ЛНЗ провел очередной спарринг на сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба встречались с польским клубом "Заглембе" Люблин.
Первый гол в матче был забит перед перерывом, автором его стал форвард польского клуба Давид Курминовский. А во второй половине украинской команде удалось сравнять счет - отличился косовский новичок Мухаррем Яшари. В итоге, был зафиксирован ничейный результат 1:1.
Интересно, что украинец Сергея Булеца, выступающий за клуб из Люблина, оказался вне заявки на эту игру.
Следующим матч ЛНЗ проведет 3 февраля против ФК "Лиепая" (Латвия).
Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
ЛНЗ – "Заглембе" Люблин 1:1
Голы: Яшари, 77 - Курминовский, 39.
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