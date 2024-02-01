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Два опытных игрока ЛНЗ покинут команду
Речь о Лопыренке и Банаде
Два опытных игрока
Как сообщает журналист Эндрю Тодос, речь идет о 31-летнем украинском полузащитнике Евгении Банаде и 28-летнем центральном защитнике Максиме Лопыренке.
Причины ухода игроков не уточняются.
Напомним, что в текущем сезоне Банада провел всего 2 поединка, отыграв всего 12 минут. Его контракт с ЛНЗ рассчитан до лета 2024 года.
Лопыренок принял участие в 9 матчах УПЛ в текущем сезоне без результативных действий. Его контракт с клубом заключен до конца 2025 года.
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