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Два опытных игрока ЛНЗ покинут команду

Премьер-лига
Обновлено

Речь о Лопыренке и Банаде

Два опытных игрока ЛНЗ покинут команду

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Новина українською

Два опытных игрока ЛНЗ в ближайшее время покинут черкасский клуб.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, речь идет о 31-летнем украинском полузащитнике Евгении Банаде и 28-летнем центральном защитнике Максиме Лопыренке.

Причины ухода игроков не уточняются.

Напомним, что в текущем сезоне Банада провел всего 2 поединка, отыграв всего 12 минут. Его контракт с ЛНЗ рассчитан до лета 2024 года.

Лопыренок принял участие в 9 матчах УПЛ в текущем сезоне без результативных действий. Его контракт с клубом заключен до конца 2025 года.

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Евгений Банада ЛНЗ (Черкассы) Максим Лопыренок
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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