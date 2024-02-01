Два опытных игрока ЛНЗ покинут команду

Два опытных игрока ЛНЗ в ближайшее время покинут черкасский клуб.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, речь идет о 31-летнем украинском полузащитнике Евгении Банаде и 28-летнем центральном защитнике Максиме Лопыренке.

Причины ухода игроков не уточняются.

Напомним, что в текущем сезоне Банада провел всего 2 поединка, отыграв всего 12 минут. Его контракт с ЛНЗ рассчитан до лета 2024 года.

Лопыренок принял участие в 9 матчах УПЛ в текущем сезоне без результативных действий. Его контракт с клубом заключен до конца 2025 года.