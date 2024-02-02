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Ворскла – Термалика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Ворскла – Термалика. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: YouTube-канал Ворскла
В пятницу, 2 февраля, "Ворскла" проведет очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. Полтавчане померяются силами с "Термаликой", выступающей в первой лиге Польши.
Спарринг начнется в 14:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Ворсклы".
Товарищеский матч, 2 февраля 2024 год
"Ворскла" – "Термалика" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Ворсклы"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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