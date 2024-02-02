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От поражения спас новичок. ЛНЗ – Заглембе 1:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Команды сильнейшего не выявили

От поражения спас новичок. ЛНЗ – Заглембе 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ провел очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Подопечные Олега Дулуба разошлись результативной ничьей с командой "Заглембе" из Люблина - 1:1.

Первого гола пришлось ждать практически весь первый тайм. На 39-й минуте Давид Курминовский вывел поляков вперед. От поражения черкасчан спас косовский новичок Мухаррем Яшари. До конца встречи команды голов больше не забивали.

Товарищеский матч, 1 февраля 2024 год
ЛНЗ – "Заглембе" Люблин 1:1
Голы: Яшари, 77 - Курминовский, 39.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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