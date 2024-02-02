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Трабзонспор не договорился с Шахтером по трансферу Конопли - не сошлись по деньгам
Турецкий клуб переключился на другие варианты
Фото: ФК Шахтер
Турецкий "Трабзонспор" не сумел договориться с "
Причина банальна – клубы не смогли прийти к общему знаменателю по цене на футболиста – "горняки" хотели получить 4 млн евро, а турки оказались не готовы платить такие деньги.
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Теперь "Трабзонспор" собирается сосредоточить усилия на других кандидатурах, чтобы успеть усилить правый фланг обороны до закрытия зимнего трансферного окна. В частности, в фокусе внимания этого клуба находятся 23-летние португальцы Педру Малейру из "Боавишты" и Коштинья из "Риу Аве".
Напомним, что контракт Конопли с "Шахтером" рассчитан до 30 сентября 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за "горняков" 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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