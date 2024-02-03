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Директор Черноморца: Вопрос мобилизации важный и актуальный, но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба

Премьер-лига
Обновлено

Интересный ответ от Анатолия Мисюры

Директор Черноморца: Вопрос мобилизации важный и актуальный, но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра с истинно одесской витиеватостью ответил на вопрос о том, имеют ли игроки и персонал клуба бронь от мобилизации.

"Футбольный клуб "Черноморец" – руководство, тренерский штаб, игроки, персонал – отдает себе отчет, что в стране война. Что страну нужно защищать, независимо от того, где ты находишься: на нуле или в тылу. В первую очередь, все мы должны работать на победу. Профессиональные военные мы или люди, никогда в жизни не державшие оружия.

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Вопрос мобилизации представителей футбольного клуба, безусловно, важный, актуальный вопрос. Но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба. И "Черноморец" максимально ответственно к нему отнесется", - сказал Мисюра.

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2024 в 00:45
ЧО позорит Одессу и Украину--стыдно так вести себя на поле --вы же не играете а показываете балет
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
03.02.2024 в 00:45
ЧО позорит Одессу и Украину--стыдно так вести себя на поле --вы же не играете а показываете балет
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2024 в 00:41
сильно отдаётесь на поле 5 проигрышей --хлам нужно отправлять на фронт а у вас его достаточно
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