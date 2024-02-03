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Директор Черноморца: Вопрос мобилизации важный и актуальный, но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба
Интересный ответ от Анатолия Мисюры
Фото: ФК Чорноморець
Генеральный директор "
"Футбольный клуб "Черноморец" – руководство, тренерский штаб, игроки, персонал – отдает себе отчет, что в стране война. Что страну нужно защищать, независимо от того, где ты находишься: на нуле или в тылу. В первую очередь, все мы должны работать на победу. Профессиональные военные мы или люди, никогда в жизни не державшие оружия.
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Вопрос мобилизации представителей футбольного клуба, безусловно, важный, актуальный вопрос. Но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба. И "Черноморец" максимально ответственно к нему отнесется", - сказал Мисюра.
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