Директор Черноморца: Вопрос мобилизации важный и актуальный, но это прежде всего внутренний вопрос самого клуба

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра с истинно одесской витиеватостью ответил на вопрос о том, имеют ли игроки и персонал клуба бронь от мобилизации.

"Футбольный клуб "Черноморец" – руководство, тренерский штаб, игроки, персонал – отдает себе отчет, что в стране война. Что страну нужно защищать, независимо от того, где ты находишься: на нуле или в тылу. В первую очередь, все мы должны работать на победу. Профессиональные военные мы или люди, никогда в жизни не державшие оружия.

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