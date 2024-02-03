Не галопом по Европе. Приключения автобуса Черноморца по пути в Турцию

В видеотрансляции одного из контрольных матчей одесского "Черноморца" в Турции внимание поклонников футбола привлек клубный автобус "моряков". Не заметить его или спутать с каким-то другим было невозможно, ведь по всей его высоте огромными белыми буквами нанесена надпись названия клуба. Многие удивились, каким образом он оказался на Средиземноморье? Похоже, транспортное средство было задействовано по двум причинам: во-первых, расходы на его заправку в оба конца обойдутся клубу дешевле, чем ежедневная аренда у турецких автоперевозчиков, а во-вторых, свой автобус лишает каких-либо хлопот, связанных с заказом и постоянно находится в распоряжении команды.

Интересно, что во время преодоления пути по маршруту Одесса – Сиде (а это расстояние составляет 1840 километров (!)) не обошлось без приключений. Как удалось узнать UA-Футбол от турецких источников, задержки на границах по тем или иным причинам, связанным с документацией, заставили клубный автобус потратить на дорогу… неделю. Транспортное средство за это время осуществило пересечение украино-румынской границы паромом через Дунай, а затем, проехав Румынию и Болгарию, преодолело половину территории Турции. Именно на болгаро-турецкой границе и возникла самая длительная задержка не на одни и даже не на двое суток.

Вчера вечером, когда самолет с одесской командой вылетел из Анталии в Кишинев, клубный автобус с персоналом отправился в обратный путь. Так что минимум одни или двое суток группа работников "Черноморца" вынуждена будет провести "на колесах". Если же путь в Одессу снова займет столь же длительное время, как и в начале января, то транспортное средство "моряков" рискует приехать в конечный пункт лишь перед завершением предоставленных команде выходных.