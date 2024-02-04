Тренер вратарей Миная: Возвращение Бандуры – это отличная новость для команды

Тренер вратарей "Миная" Дмитрий Бабенко рассказал о возвращении в команду Александра Бандуры:

"Наличие такого опытного голкипера как Бандура – это очень хорошо. Это и плюс для молодежи, ведь работать рядом с Александром для молодого вратаря дорогого стоит. Поэтому я бы сказал, что возвращение Саше – это отличная новость для команды и тренерского штаба".

Также Бабенко поделился мнением о том, как Бандура повлияет на конкуренцию внутри команды.

"Как это повлияет на конкуренцию? Если Саша работает полтора часа, то молодые голкиперы должны работать все три и с еще большей отдачей. Тогда они смогут рассчитывать на место в основном составе".

Напомним, Александр Бандура присоединился к "Миная" в январе этого года, его контракт рассчитан до конца сезона 2024/25.