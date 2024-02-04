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Сарапий: Новый наставник добавил какие-то эмоции

Премьер-лига

Рассказал о том, как команде удалось выбраться из кризиса осенью

Сарапий: Новый наставник добавил какие-то эмоции

Фото: СК Дніпро-1

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Защитник "Днепр-1" Эдуард Сарапий рассказал о том, как прошла первая половина сезона УПЛ.

Много легионеров из Днепра-1 ушло. По сравнению с прошлым годом это вообще другая команда. У вас был кризисный период в начале этого сезона, потом с новым тренером выбрались из этого положения. Что вам помогло это сделать?

Наверное, объединение коллектива. Был проведен конкретный разговор, когда пришел новый наставник [Юрий Максимов]. Добавил каких-то эмоций и даже расслабил нас. Я считаю, что это больше его заслуга ну и, конечно, команды.

Как бы вы охарактеризовали весь 2023 год?

Считаю, хороший год в плане результатов, которых мы показали. Понятно, что мы хотели выжать максимум, но команда была довольной после завершения прошлого сезона, как и руководство. Да, не удалось пробиться в еврокубки. Это единственное, что нас не устроило в прошлом году и поэтому мы были так расстроены. Видимо, поэтому и такие результаты были в начале сезона в чемпионате.

Это самый сложный период для вас лично в прошлом году?

Так и было. Морально и психологически это давило на нас. Ну начать с Лиги чемпионов и не попасть в итоге вообще ни в какой евротурнир? Это было плачевно для нас.

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Напомним, Эдуард Сарапий в этом сезоне провел 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
NV
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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