Заря благодаря дублю легионеров победила лидера второго дивизиона Польши

В третьем матче на турецком собрании "Заря" встречалась с лидером второго дивизиона Польши "Аркой". Луганчане одержали первую победу в межсезонье.

На 31 минуте счет в матче открыл Алиун Ндур. Сразу же после перерыва преимущество "Зари" удвоил еще один новичок легионер Матар. Взятие ворот Ндура клуб опубликовал на своей странице в Instagram.

На 71-й минуте "Арка" отквитала один гол. Тогда луганчане играли в меньшинстве, ведь на 52 минуте с поля был удален Бенедюк.

"Заря" (Луганск, Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша) 2:1

Голы: Ндур 31, Матар 48 – 71

"Заря" (стартовый состав): Жилкин, Джордан, Кристоф, Слесарь, Бугай, Башич, Дришлюк, Мичин, Матар, Ндур, Герреро.