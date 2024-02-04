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Заря благодаря дублю легионеров победила лидера второго дивизиона Польши

Премьер-лига

Новички помогли победить впервые на собрании

Заря благодаря дублю легионеров победила лидера второго дивизиона Польши

zarya-lugansk.com

UA-Футбол
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В третьем матче на турецком собрании "Заря" встречалась с лидером второго дивизиона Польши "Аркой". Луганчане одержали первую победу в межсезонье.

На 31 минуте счет в матче открыл Алиун Ндур. Сразу же после перерыва преимущество "Зари" удвоил еще один новичок легионер Матар. Взятие ворот Ндура клуб опубликовал на своей странице в Instagram.

На 71-й минуте "Арка" отквитала один гол. Тогда луганчане играли в меньшинстве, ведь на 52 минуте с поля был удален Бенедюк.

"Заря" (Луганск, Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша) 2:1

Голы: Ндур 31, Матар 48 – 71

"Заря" (стартовый состав): Жилкин, Джордан, Кристоф, Слесарь, Бугай, Башич, Дришлюк, Мичин, Матар, Ндур, Герреро.

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Заря (Луганск) Арка (Гдыня)
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Комментарии
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best climate (Одесса)
04.02.2024 в 12:23
Труды Юры Коваля приобретают очертания к концу сезона уже может быть и в Шахтере
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Комментарии 1
best climate (Одесса)
04.02.2024 в 12:23
Труды Юры Коваля приобретают очертания к концу сезона уже может быть и в Шахтере
Ответить
0
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