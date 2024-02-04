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Заря благодаря дублю легионеров победила лидера второго дивизиона Польши
Новички помогли победить впервые на собрании
zarya-lugansk.com
В третьем матче на турецком собрании "Заря" встречалась с лидером второго дивизиона Польши "Аркой". Луганчане одержали первую победу в межсезонье.
На 31 минуте счет в матче открыл Алиун Ндур. Сразу же после перерыва преимущество "Зари" удвоил еще один новичок легионер Матар. Взятие ворот Ндура клуб опубликовал на своей странице в Instagram.
На 71-й минуте "Арка" отквитала один гол. Тогда луганчане играли в меньшинстве, ведь на 52 минуте с поля был удален Бенедюк.
"Заря" (Луганск, Украина) - "Арка" (Гдыня, Польша) 2:1
Голы: Ндур 31, Матар 48 – 71
"Заря" (стартовый состав): Жилкин, Джордан, Кристоф, Слесарь, Бугай, Башич, Дришлюк, Мичин, Матар, Ндур, Герреро.
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