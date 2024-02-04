Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков
Сначала конфликт с Аркой, затем драка Герреро с Динамо Тбилиси
Фото: пресслужби ФК "Зоря"
У луганской "Зари" во время сегодняшних товарищеских поединков произошло две стычки.
Сначала Юрий Коваль едва не забрал свой коллектив с поля в матче с "Аркой". Польский клуб до последнего не был согласен на замену удаленного игрока "Зари" Бенедюка.
Второй случай произошел в матче с "Динамо" Тбилиси. Во время углового игрок соперников толкнул Герреро и между оппонентами началась драка, к которой присоединилась вся команда. По информации СМИ, конфликт начался на поле и позже продолжился вне игры.
Популярное сейчас
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая
- Фьюри обратился к промоутеру Усика: Никогда больше не называй меня трусом
- Источник назвал зарплату, которую Судаков может получать по новому контракту в Шахтере
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО