Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков

У луганской "Зари" во время сегодняшних товарищеских поединков произошло две стычки.

Сначала Юрий Коваль едва не забрал свой коллектив с поля в матче с "Аркой". Польский клуб до последнего не был согласен на замену удаленного игрока "Зари" Бенедюка.

Второй случай произошел в матче с "Динамо" Тбилиси. Во время углового игрок соперников толкнул Герреро и между оппонентами началась драка, к которой присоединилась вся команда. По информации СМИ, конфликт начался на поле и позже продолжился вне игры.