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Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков

Премьер-лига

Сначала конфликт с Аркой, затем драка Герреро с Динамо Тбилиси

Бойцовский день Зари. Луганский клуб был вовлечен в двух стычках во время товарищеских поединков

Фото: пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

У луганской "Зари" во время сегодняшних товарищеских поединков произошло две стычки.

Сначала Юрий Коваль едва не забрал свой коллектив с поля в матче с "Аркой". Польский клуб до последнего не был согласен на замену удаленного игрока "Зари" Бенедюка.

Второй случай произошел в матче с "Динамо" Тбилиси. Во время углового игрок соперников толкнул Герреро и между оппонентами началась драка, к которой присоединилась вся команда. По информации СМИ, конфликт начался на поле и позже продолжился вне игры.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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