  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару

Премьер-лига

В Одессе рассчитывают на весенний вклад игрока

Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Чтобы расставить все точки над "i" в ситуации с игроком "Черноморца" Максимом Брагару, в услугах которого заинтересовано киевское "Динамо", корреспондент UA-Футбол обратился к генеральному директору одесского клуба Анатолию Мисюре.

– Максим Брагару ездил в расположение "Динамо", где хотели посмотреть и понять, какая у него травма, – прокомментировал он. – Мы предоставили такое право – этим и объясняется тот факт, что он долго не играет. Вот собственно и все, что было динамовцам интересно. О состоянии здоровья игрока в медицинском штабе столичного клуба наверняка сделают определенные выводы, дадут какие-то рекомендации. Больше ни на что в "Динамо" сейчас не могут претендовать, поэтому тема Брагару "не на часі".

- Футболист должен вскоре вернуться в "Черноморец"?

– Да. Он должен быть с нашей командой, вместе с ней будет готовиться к весенней части чемпионата. До завершения этого сезона Брагару будет играть в "Черноморце".

По теме
yellow-arrow
“Еще один яркий пример необходимости чемпионата U-21/U-23”: Кривбасс объявил о поиске своим полузащитником нового клуба
yellow-arrow
Юрий Коваль: Сегодня были две стычки, на сборах это нормально
yellow-arrow
Брагару находится в лагере киевского Динамо
Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра Максим Брагару
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости