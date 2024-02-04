Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару

Чтобы расставить все точки над "i" в ситуации с игроком "Черноморца" Максимом Брагару, в услугах которого заинтересовано киевское "Динамо", корреспондент UA-Футбол обратился к генеральному директору одесского клуба Анатолию Мисюре.

– Максим Брагару ездил в расположение "Динамо", где хотели посмотреть и понять, какая у него травма, – прокомментировал он. – Мы предоставили такое право – этим и объясняется тот факт, что он долго не играет. Вот собственно и все, что было динамовцам интересно. О состоянии здоровья игрока в медицинском штабе столичного клуба наверняка сделают определенные выводы, дадут какие-то рекомендации. Больше ни на что в "Динамо" сейчас не могут претендовать, поэтому тема Брагару "не на часі".

- Футболист должен вскоре вернуться в "Черноморец"?

– Да. Он должен быть с нашей командой, вместе с ней будет готовиться к весенней части чемпионата. До завершения этого сезона Брагару будет играть в "Черноморце".