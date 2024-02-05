Стали известны причины отсутствия Шепелева и Тымчика в контрольных матчах Динамо

"Динамо" в рамках первой половины межсезонного сбора в Турции провело четыре контрольных матча, однако ни в одном из этих спаррингов не были задействованы защитник "бело-синих" Александр Тымчик и полузащитник Владимир Шепелев.

Как сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика", это связано с тем, что у обоих футболистов травмы. Тымчик испытывает проблемы с плечом, а у Шепелева мышечная микротравма.

По этой причине оба эти игрока в первой половине сбора "Динамо" тренировались по индивидуальной программе и их участие в матчах было исключено.

В то же время, и Тымчик, и Шепелев близки к своему полному восстановлению: ожидается, что во время второй части сбора оба они уже будут тренироваться в общей группе.