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Стали известны причины отсутствия Шепелева и Тымчика в контрольных матчах Динамо

Премьер-лига

"Бело-синие" провели четыре поединка на турецких сборах

Стали известны причины отсутствия Шепелева и Тымчика в контрольных матчах Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" в рамках первой половины межсезонного сбора в Турции провело четыре контрольных матча, однако ни в одном из этих спаррингов не были задействованы защитник "бело-синих" Александр Тымчик и полузащитник Владимир Шепелев.

Как сообщает ресурс "Динамо Киев от Шурика", это связано с тем, что у обоих футболистов травмы. Тымчик испытывает проблемы с плечом, а у Шепелева мышечная микротравма.

По этой причине оба эти игрока в первой половине сбора "Динамо" тренировались по индивидуальной программе и их участие в матчах было исключено.

В то же время, и Тымчик, и Шепелев близки к своему полному восстановлению: ожидается, что во время второй части сбора оба они уже будут тренироваться в общей группе.

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Динамо (Киев) Владимир Шепелев Александр Тымчик
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Источник:
Динамо Київ від Шурика
Опубликовал: Алина Ерофеева
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