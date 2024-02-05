Шацких: Станет ли Шапаренко моим будущим зятем - это не мне решать

Экс-форвард " Динамо " Максим Шацких, который сейчас тренирует "Пахтакор" рассказал об отношениях своей дочери Кристины с полузащитником киевлян Николаем Шапаренко.

– Вопрос о вашем потенциальном зяте – Николае Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете выбор своей младшей дочери?

– Что-то эта тема у вас всех так пошла… Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет, и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.