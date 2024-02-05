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Шацких: Станет ли Шапаренко моим будущим зятем - это не мне решать

Премьер-лига
Обновлено

И снова про отношения дочери Макса Шацких с Николаем Шапаренко

Шацких: Станет ли Шапаренко моим будущим зятем - это не мне решать

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Максим Шацких, который сейчас тренирует "Пахтакор" рассказал об отношениях своей дочери Кристины с полузащитником киевлян Николаем Шапаренко.

– Вопрос о вашем потенциальном зяте – Николае Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете выбор своей младшей дочери?

– Что-то эта тема у вас всех так пошла… Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет, и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.

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Максим Шацких Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.02.2024 в 19:34
Дякую, що футболу теж приділяєте увагу. Бо як не зайдеш - одні лиш інста-самиці.
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Комментарии 1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
05.02.2024 в 19:34
Дякую, що футболу теж приділяєте увагу. Бо як не зайдеш - одні лиш інста-самиці.
Ответить
0
0

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