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Шацких: Станет ли Шапаренко моим будущим зятем - это не мне решать
И снова про отношения дочери Макса Шацких с Николаем Шапаренко
фото из свободных источников
Экс-форвард "
– Вопрос о вашем потенциальном зяте – Николае Шапаренко. Какое у вас отношение к Николаю и одобряете выбор своей младшей дочери?
– Что-то эта тема у вас всех так пошла… Давайте так: дочь у меня уже взрослая, это ее жизнь, я ей доверяю, она сама разберется. А будущий зять или нет – не мне решать. Время покажет, и пусть все рассказывают сами. Давайте эту тему отпустим.
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