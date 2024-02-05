Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о зарплатах в клубах УПЛ .

"Цены на внутреннем рынке на украинских футболистов очень завышены. Футболисты просят большие деньги, потому что понимают, что выхода у клубов нет.

У нас сейчас средняя зарплату в клубах – порядка 15 тысяч долларов, 15 тысяч евро. Это в тех клубах, которые претендуют на то, чтобы быть среди лидеров. "Динамо", "Шахтер" в этот список не берем. "Днепр-1", "Полесье", "Кривбасс", сейчас и "Металлист 1925" предлагают игрокам очень неплохие деньги. Сомневаюсь, что Юрченко или Гармаш поехали на маленькие деньги.

Получается такая история. Легионеры не хотят к нам ехать, а наши игроки начинают поднимать ставки", - сказал Цыганык.