  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро

Премьер-лига
Обновлено

Естественно, Шахтер и Динамо не включены в список

Цыганык: Средняя зарплата игроков в клубах УПЛ, которые претендуют на высокие места - 15 тысяч евро

скриншот

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о зарплатах в клубах УПЛ.

"Цены на внутреннем рынке на украинских футболистов очень завышены. Футболисты просят большие деньги, потому что понимают, что выхода у клубов нет.

У нас сейчас средняя зарплату в клубах – порядка 15 тысяч долларов, 15 тысяч евро. Это в тех клубах, которые претендуют на то, чтобы быть среди лидеров. "Динамо", "Шахтер" в этот список не берем. "Днепр-1", "Полесье", "Кривбасс", сейчас и "Металлист 1925" предлагают игрокам очень неплохие деньги. Сомневаюсь, что Юрченко или Гармаш поехали на маленькие деньги.

Получается такая история. Легионеры не хотят к нам ехать, а наши игроки начинают поднимать ставки", - сказал Цыганык.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько Полесье заплатило Днепру-1 за трансфер Венделла
yellow-arrow
12-миллионый новичок Шахтера получил тяжелую травму в сборной Бразилии
yellow-arrow
Рух получит от Хуареса за аренду Эдсона 300 тысяч евро, - источник
Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Цыганык Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 22:56
15 тыс грн для дворового УПЛ это был бы потолок--зажрались футболёры
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 22:56
15 тыс грн для дворового УПЛ это был бы потолок--зажрались футболёры
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости