Стало известно, сколько Полесье заплатило Днепру-1 за трансфер Венделла

"Полесье" заплатило "Днепру-1" более 100 тысяч долларов за трансфер форварда Венделла , сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Главный тренер днепрян Юрий Максимов не рассчитывал на футболиста и не взял его на турецкий сбор команды, отдав предпочтение Даниэлю Кивинде и Маркосу Андре.

Венделл, в свою чоередь, обиделся и потерял желание играть за днепрян.

Напомним, что в чемпионате U-19 бразилец провел за "Днепр-1" на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами. За взрослую команду он так и не сыграл ни одного поединка.