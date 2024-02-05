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Стало известно, сколько Полесье заплатило Днепру-1 за трансфер Венделла

Премьер-лига
Обновлено

Форвард не вписывался в планы наставника днепрян Юрия Максимова

Стало известно, сколько Полесье заплатило Днепру-1 за трансфер Венделла

Фото: Полісся

Новина українською

"Полесье" заплатило "Днепру-1" более 100 тысяч долларов за трансфер форварда Венделла, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Главный тренер днепрян Юрий Максимов не рассчитывал на футболиста и не взял его на турецкий сбор команды, отдав предпочтение Даниэлю Кивинде и Маркосу Андре.

Венделл, в свою чоередь, обиделся и потерял желание играть за днепрян.

Напомним, что в чемпионате U-19 бразилец провел за "Днепр-1" на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами. За взрослую команду он так и не сыграл ни одного поединка.

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Венделл Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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