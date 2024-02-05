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Стало известно, сколько Полесье заплатило Днепру-1 за трансфер Венделла
Форвард не вписывался в планы наставника днепрян Юрия Максимова
Фото: Полісся
"Полесье" заплатило "Днепру-1" более 100 тысяч долларов за
Главный тренер днепрян Юрий Максимов не рассчитывал на футболиста и не взял его на турецкий сбор команды, отдав предпочтение Даниэлю Кивинде и Маркосу Андре.
Венделл, в свою чоередь, обиделся и потерял желание играть за днепрян.
Напомним, что в чемпионате U-19 бразилец провел за "Днепр-1" на поле всего 499 минут в 14 матчах и отметился девятью забитыми мячами. За взрослую команду он так и не сыграл ни одного поединка.
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