Шацких: Пусть Шахтер тратит десятки миллионов на трансферы, Динамо под силу бороться за чемпионство

Бывший футболист " Динамо " и текущий тренер "Пахтакора" Максим Шацких оценил шансы киевлян на чемпионство в нынешнем сезоне.

- "Шахтер" сейчас тратит десятки миллионов евро на покупку бразильцев, "Динамо" в настоящее время никоим образом не выходит на трансферный рынок. Есть ли у киевлян шансы на чемпионство в такой ситуации?

– Шансы равноценны. Что они там тратят? Да пусть тратят, такое дело. "Динамо", я думаю, под силу бороться за чемпионство. Не вижу никаких проблем. Да, будет очень тяжело, но никаких проблем я не вижу.

– Ваш прогноз на Кубок Украины. У нас сейчас есть две пары полуфиналистов – "Черноморец" с "Шахтером" и "Ворскла" с "Полесьем". Кто кого?

– Кубок – это вообще отдельный турнир. Кто угодно может взять его. В первой паре все понятно, хотя это футбол и все может произойти. Во второй паре больше отдаю предпочтение "Полесье". И потом финал "Шахтер" – "Полесье".