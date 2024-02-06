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Шацких: Пусть Шахтер тратит десятки миллионов на трансферы, Динамо под силу бороться за чемпионство
Экс-форвард киевлян верит в Динамо
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Бывший футболист "
- "Шахтер" сейчас тратит десятки миллионов евро на покупку бразильцев, "Динамо" в настоящее время никоим образом не выходит на трансферный рынок. Есть ли у киевлян шансы на чемпионство в такой ситуации?
– Шансы равноценны. Что они там тратят? Да пусть тратят, такое дело. "Динамо", я думаю, под силу бороться за чемпионство. Не вижу никаких проблем. Да, будет очень тяжело, но никаких проблем я не вижу.
– Ваш прогноз на Кубок Украины. У нас сейчас есть две пары полуфиналистов – "Черноморец" с "Шахтером" и "Ворскла" с "Полесьем". Кто кого?
– Кубок – это вообще отдельный турнир. Кто угодно может взять его. В первой паре все понятно, хотя это футбол и все может произойти. Во второй паре больше отдаю предпочтение "Полесье". И потом финал "Шахтер" – "Полесье".
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