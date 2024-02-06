Тренер Шахтера по физподготовке: Доведем Траоре до нужных кондиций через 4-5 недель

Тренер по физподготовке "Шахтера" Ярно Де Влисхауэр рассказал о процессе восстановления форварда команды Лассина Траоре.

"Лассина уже имел две серьезные травмы в течение последних полтора сезона, поэтому нам следует быть осторожными. Но пока у него все прекрасно, он идеально проходит подготовку, выполняет то, чего мы от него требуем. Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью.

Надеюсь, доведем его до нужных кондиций за четыре-пять недель. Сейчас мы пытаемся этого достичь, но никогда нельзя знать заранее. Он прекрасно справляется, я поражен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане.

Делаем большие шаги, чтобы Лассина набрал форму к концу сезона. Постараемся сделать важное дело для клуба", - сказал Де Влисхауэр.