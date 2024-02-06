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Тренер Шахтера по физподготовке: Доведем Траоре до нужных кондиций через 4-5 недель

Премьер-лига

Форвард не играл последние полгода из-за тяжелой травмы

Тренер Шахтера по физподготовке: Доведем Траоре до нужных кондиций через 4-5 недель

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Тренер по физподготовке "Шахтера" Ярно Де Влисхауэр рассказал о процессе восстановления форварда команды Лассина Траоре.

"Лассина уже имел две серьезные травмы в течение последних полтора сезона, поэтому нам следует быть осторожными. Но пока у него все прекрасно, он идеально проходит подготовку, выполняет то, чего мы от него требуем. Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью.

Надеюсь, доведем его до нужных кондиций за четыре-пять недель. Сейчас мы пытаемся этого достичь, но никогда нельзя знать заранее. Он прекрасно справляется, я поражен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане.

Делаем большие шаги, чтобы Лассина набрал форму к концу сезона. Постараемся сделать важное дело для клуба", - сказал Де Влисхауэр.

Напомним, Траор травмировался на старте этого сезона - ему диагностировали отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. 22 августа форварда успешно прооперировали в Финляндии.

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Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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