Определились последние два соперника Шахтера на зимнем сборе

"Шахтер" определился с соперниками в двух заключительных играх зимних сборов, сообщает официальный сайт дончан.

8 февраля подопечные Марино Пушич проведут два спарринга. В 12:00 "оранжевое-черные" встретятся с чемпионом Туркменистана "Аркадагом", в 16:30 донецкая команда сыграет с польской "Лехией". Время указано киевское.

Все спарринги "горняков" будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".

Напомним, в рамках межсезонного сбора "Шахтер" провел 5 матчей - дончане обыграли "Пюник" (2:0), "Лех" (3:1), сыграли вничью с "Марибором" (0:0), а также уступили "Градец-Кралове" (0:2) и ФК "Вележ Мостар" (2:3).