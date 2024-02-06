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Определились последние два соперника Шахтера на зимнем сборе

Премьер-лига

Горняки сыграют два спарринга в один день

Определились последние два соперника Шахтера на зимнем сборе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" определился с соперниками в двух заключительных играх зимних сборов, сообщает официальный сайт дончан.

8 февраля подопечные Марино Пушич проведут два спарринга. В 12:00 "оранжевое-черные" встретятся с чемпионом Туркменистана "Аркадагом", в 16:30 донецкая команда сыграет с польской "Лехией". Время указано киевское.

Все спарринги "горняков" будут показаны в прямом эфире на YouTube-канале "Шахтера".

Напомним, в рамках межсезонного сбора "Шахтер" провел 5 матчей - дончане обыграли "Пюник" (2:0), "Лех" (3:1), сыграли вничью с "Марибором" (0:0), а также уступили "Градец-Кралове" (0:2) и ФК "Вележ Мостар" (2:3).

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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