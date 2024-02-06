Днепр-1 - Дечич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Во вторник, 6 февраля, "Днепр-1" сыграет очередной спарринг на зимних сборах в Турции. Днепряне померяются силами с клубом "Дечич", который занимает 2-е место в таблице чемпионата Черногории.

Контрольный поединок начнется в 16:00 по Киеву. Смотреть матч можно на YouTube-канале "Днепра-1".

Товарищеский матч, 6 февраля 2024 год

"Днепр-1" - "Дечич" 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Днепра-1"