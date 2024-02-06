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Официально. Днепр-1 арендовал полузащитника Шахтера
Аренда до конца сезона
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20-летний полузащитник Олег Очеретько перешел на правах аренды из донецкого "Шахтера" в "Днепр-1". Соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.
Очеретько родился 25 мая 2003 года в Макеевке Донецкой области. Свой футбольный путь Олег начал в академии донецкого "Шахтера" (ДЮФЛУ - 77 матчей, 25 голов). На взрослом уровне выступал в составе "горняков" и "Мариуполя": УПЛ – 43 матча (2 гола, 3 результативных передачи), Кубок Украины – 4 матча (2 гола), Лига Чемпионов – 1 матч, Юношеская лига УЕФА – 5 матчей, первенство U-21 – 18 матчей (2 гола), первенство U-19 – 4 матча (1 гол).
В составе молодежной сборной Украины Олег провел 19 матчей, забил 2 гола. За юношеские сборные Украины всех возрастов сыграл 13 матчей, забил 1 гол. Среди других достижений Очеретько следует отметить звание чемпиона Украины 2022/23 и бронзового призера молодежного Евро-2023.
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