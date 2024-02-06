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TMW: Два турецких гранда хотят Вивчаренко, Рома и Болонья следили за защитником

Премьер-лига
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В Турции трансферное окно еще не закрыто

TMW: Два турецких гранда хотят Вивчаренко, Рома и Болонья следили за защитником

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Два стамбульских гранда, "Фенербахче" и "Бешикташ", интересуются защитником "Динамо" Константином Вивчаренко, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Особых подробностей издание не дает, но пишет о том, что турецкие клубы пытаются побороться за 21-летнего украинца до закрытия трансферного окна, которое закрывается в Турции 9 февраля.

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Также отмечается, что в Италии за Вивчаренко следили "Рома" и "Болонья", но до конкретных шагов с их стороны пока что не дошло.

Напомним, что в текущем сезоне Вивчаренко сыграл 5 матчей за "Динамо" (186 минут) без результативных действий.

Контракт защитника с киевским клубом рассчитан до завершения 2025 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

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Фенербахче (Стамбул) Бешикташ (Стамбул) Болонья Динамо (Киев) Рома (Рим) Константин Вивчаренко
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Михаил Черныш
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