Пока без побед. Колос на сборах проиграл Вардару

" Колос " провел свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. 6 февраля ковалевцы сыграли с севромакедонским "Вардаром".

Оба гола были забиты в конце первого тайма - сначала македонцам помог рикошет, а через пару минут соперники удвоили преимущество после подачи с правого фланга и удара головой нападающего "Вардара".

7 февраля "Колос" сыграет свой третий контрольный матч на сборе – с чемпионом Узбекистана "Пахтакором".

Колос – Вардар 0:2

Голы: Лемос (42), Ристовски (44)

Колос (1 тайм): 20.Мысак, 15.Черноморец, 3.Гончаренко, 2.Кукош, 69.Ильин, 14.Милько (к), 90.Богданов, 19.Диего, 17.Салабай, 91. Гусол, 99. Паулаускас

Колос (2 тайм): 1.Горох, 9.Цуриков, 5.Бондаренко, 6.Бурда, 27.Лучкевич, 10.Ориховский (к), 7.Демченко, 70.Топалов, 30.Тотовицкий, 8.Велетень .Безбородько; запасной: 48.Криворучко