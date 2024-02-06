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Стало известно о ближайших планах Черноморца
Второй этап подготовки – в родном городе
Фото: ФК Чорноморець
После возвращения одесского "Черноморца" утром 3 февраля из тренировочного сбора в Турции команда получила четыре выходных. Отдохнув после почти месячной работы на Средиземноморском побережье, "моряки" возобновят ее в среду, 7-го числа. В этот день команда Романа Григорчука соберется на клубной базе в Совиньоне, где продолжит подготовку к весенней части сезона-2023/24.
Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, в ее ходе "Черноморец" намерен сыграть несколько контрольных матчей. Один из них состоится 14 февраля на базе "моряков", где в роли спарринг-партнера выступит второлиговый коллектив – одесский "Реал Фарма". Есть также вариант проведения в этот день игры с местным любительским коллективом – "Титаном".
Не исключено, что за оставшееся до возобновления чемпионата время в расположении "Черноморца" появятся очередные потенциальные новички.
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