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Стало известно о ближайших планах Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Второй этап подготовки – в родном городе

Стало известно о ближайших планах Черноморца

Фото: ФК Чорноморець

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

После возвращения одесского "Черноморца" утром 3 февраля из тренировочного сбора в Турции команда получила четыре выходных. Отдохнув после почти месячной работы на Средиземноморском побережье, "моряки" возобновят ее в среду, 7-го числа. В этот день команда Романа Григорчука соберется на клубной базе в Совиньоне, где продолжит подготовку к весенней части сезона-2023/24.

Как стало известно корреспонденту UA-Футбол, в ее ходе "Черноморец" намерен сыграть несколько контрольных матчей. Один из них состоится 14 февраля на базе "моряков", где в роли спарринг-партнера выступит второлиговый коллектив – одесский "Реал Фарма". Есть также вариант проведения в этот день игры с местным любительским коллективом – "Титаном".

Не исключено, что за оставшееся до возобновления чемпионата время в расположении "Черноморца" появятся очередные потенциальные новички.

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Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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килия12 (Одесса)
06.02.2024 в 23:51
наконец то победы пойдут после 1-3,1-4!
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Комментарии 1
килия12 (Одесса)
06.02.2024 в 23:51
наконец то победы пойдут после 1-3,1-4!
Ответить
0
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