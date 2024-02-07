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Защитник Зари интересен хорватскому гранду

Премьер-лига

Украинский игрок может продолжить карьеру в другом клубе

Защитник Зари интересен хорватскому гранду

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Защитник "Зари" Арсений Батагов может продолжить карьеру в чемпионате Хорватии, сообщает Footboom.

По информации источника, украинский футболист является одной из приоритетных целей "Динамо" Загреб. Клубы ведут переговоры, а шансы на переход оцениваются как высокие. 21-летний защитник привлек внимание хорватского клуба благодаря успешным выступлениям за молодежную сборную Украины.

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Скауты "Динамо" высоко оценивают потенциал Батагова, поэтому хорваты надеются завершить переговоры в ближайшее время. Зимнее трансферное окно в Хорватии открыто до 15-го февраля.

В текущем сезоне Арсений провел 19 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Стоит отметить, что ранее за "Динамо" Загреб выступал другой украинский защитник – Богдан Михайличенко, который не смог закрепиться в Хорватии и этой зимой перешёл в "Полесье".

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Заря (Луганск) Динамо (Загреб) Арсений Батагов
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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