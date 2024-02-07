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Ванат попал в сферу интересов чемпиона Италии
К украинцу есть интерес со стороны итальянского топ-клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат попал в поле зрения действующего чемпиона Италии - "Наполи". Об этом сообщил итальянский агент Винченцо Морабито.
По его словам, неаполитанцы ищут замену Виктору Осимхену и 22-летний украинец является одним из вариантов.
"Замена Осимхену? Я знаю, что "Наполи" активно работает в Украине. Он заинтересован в центральном нападающем киевского "Динамо" Владиславе Ванате, который оценивается в 15-20 миллионов евро. И это максимальная сумма, которую "Наполи" хочет потратить на нового форварда", - сказал Морабито.
В нынешнем сезоне Ванат провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.
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