Ванат попал в сферу интересов чемпиона Италии

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат попал в поле зрения действующего чемпиона Италии - "Наполи". Об этом сообщил итальянский агент Винченцо Морабито.

По его словам, неаполитанцы ищут замену Виктору Осимхену и 22-летний украинец является одним из вариантов.

"Замена Осимхену? Я знаю, что "Наполи" активно работает в Украине. Он заинтересован в центральном нападающем киевского "Динамо" Владиславе Ванате, который оценивается в 15-20 миллионов евро. И это максимальная сумма, которую "Наполи" хочет потратить на нового форварда", - сказал Морабито.

В нынешнем сезоне Ванат провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.