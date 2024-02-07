  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат попал в сферу интересов чемпиона Италии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат попал в сферу интересов чемпиона Италии

Премьер-лига

К украинцу есть интерес со стороны итальянского топ-клуба

Ванат попал в сферу интересов чемпиона Италии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат попал в поле зрения действующего чемпиона Италии - "Наполи". Об этом сообщил итальянский агент Винченцо Морабито.

По его словам, неаполитанцы ищут замену Виктору Осимхену и 22-летний украинец является одним из вариантов.

"Замена Осимхену? Я знаю, что "Наполи" активно работает в Украине. Он заинтересован в центральном нападающем киевского "Динамо" Владиславе Ванате, который оценивается в 15-20 миллионов евро. И это максимальная сумма, которую "Наполи" хочет потратить на нового форварда", - сказал Морабито.

В нынешнем сезоне Ванат провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Защитник Зари интересен хорватскому гранду
yellow-arrow
Полесье - Стьярнан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
yellow-arrow
Колос - Пахтакор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо (Киев) Наполи Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mondonapoli.it
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости