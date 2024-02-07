Ярмоленко высказался о возможном возобновлении чемпионата U-21

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своим мнением относительно идеи возвращения чемпионата U-21.

"Тут нужно смотреть и спрашивать мнение всех клубов. Если мы будем говорить конкретно о "Динамо", "Шахтере", то да, им нужен этот чемпионат. Вот, например я. Мне нужна игровая практика после травмы. Где я ее могу получать? За U-19 не могу играть, за первую не готов.

Но если мы говорим о командах, у которых нет такого финансирования как у "Динамо" и "Шахтера", то они также могут сказать, что "мы не потянем держать еще одну команду". Их также можно понять. Нужно искать выход. Возможно, позволять "Динамо" и "Шахтеру" делать как раньше было "Динамо-2", чтобы оно могло заявляться и играть в Первой или Второй лиге", - сказал Ярмоленко.