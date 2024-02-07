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Очеретько: Атмосфера в Днепре-1 замечательная. Все шутят и мне это нравится

Премьер-лига

Хавбек будет выступать за днепрян на правах аренды

Очеретько: Атмосфера в Днепре-1 замечательная. Все шутят и мне это нравится

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Новичок "Днепра-1" Олег Очеретько поделился эмоциями от перехода в клуб. 20-летний полузащитник будет выступать за днепрян на правах аренды, его контракт принадлежит "Шахтеру".

- Олег, рады приветствовать тебя в команде. Ты сегодня, можно сказать, попал с корабля на бал, сразу принял участие в спарринге. Какие твои впечатления от первой игры за "Днепр-1"?

- Да очень хорошо. Спасибо, что меня пригласили в эту команду, я счастлив быть здесь. Первое впечатление было такое, что видно, что команда хочет стать победителем и борется только за титул.

- С игровой точки зрения насколько быстро удается найти общий язык с партнерами?

- Некоторых партнеров я чувствую очень хорошо, понимаю, что они хотят. Но бывают такие моменты, когда должна быть сыгранность, и это все дорабатывается на тренировках.

- Насколько почувствовал атмосферу в команде?

- Атмосфера очень замечательная. Все здесь шутят и мне это нравится, если все улыбаются. И то, что главный тренер тоже шутил со мной - это было очень приятно (улыбается).

- По молодежной и юношеским сборным Украины ты, наверное, многих игроков "Днепра-1" знаешь?

- Да. Вот сейчас играем с Рубчинским, который со мной в молодежной сборной. Это очень талантливый парень, друг - он всегда поможет, если надо. Он меня также поздравил очень хорошо. Благодарит всех, что так меня встретили.

- То, что ты будешь получать игровую практику в "Днепре-1" поможет тебе попасть на Олимпиаду?

- Всегда игровая практика должна быть, потому что когда ты не играешь, то об Олимпиаде не может быть и речи. Так что игровая практика нужна на все 100 процентов, чтобы быть в форме на Олимпийских Играх, - поделился Очеретько.

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Источник:
CК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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