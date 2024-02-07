Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Сами понимаете, тяжелая травма", - Ярмоленко рассказал, когда вернется на поле
К тому же еще и простуда
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
"Чувствую себя хорошо. Надеюсь вскоре выйти на поле. Сами понимаете, тяжелая травма, нужно время на восстановление. На сборах была простуда, я пропустил неделю. Я только начал работать на поле над физическими кондициями... Заболел, неделю была температура, это снова ты должен сделать ту работу, которую делал до простуды.
Самое главное, что сейчас я уже работаю с мячом. Боли нет. Надеюсь, что дней 5-7 я еще буду испытывать все на поле. Если колено никак не будет реагировать, не будет боли, то я начну занятия в общей группе", – сказал Ярмоленко.
Популярное сейчас
- Юрген Клопп согласился не брать годовой отпуск ради Барселоны - Источник
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- ВИДЕО. 17-летний украинский голкипер Волошин дебютировал за Реал
- Брагару находится в лагере киевского Динамо
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО