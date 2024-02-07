"Сами понимаете, тяжелая травма", - Ярмоленко рассказал, когда вернется на поле

Вингер " Динамо " и сборной Украины Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал о том, когда рассчитывает вернуться на поле.

"Чувствую себя хорошо. Надеюсь вскоре выйти на поле. Сами понимаете, тяжелая травма, нужно время на восстановление. На сборах была простуда, я пропустил неделю. Я только начал работать на поле над физическими кондициями... Заболел, неделю была температура, это снова ты должен сделать ту работу, которую делал до простуды.

Самое главное, что сейчас я уже работаю с мячом. Боли нет. Надеюсь, что дней 5-7 я еще буду испытывать все на поле. Если колено никак не будет реагировать, не будет боли, то я начну занятия в общей группе", – сказал Ярмоленко.