Футбольные арбитры проведут традиционный сбор в Закарпатье

По традиции, которая насчитывает не один десяток лет, зимой проводят сбор не только футболисты, но и арбитры.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По информации UA-Футбол, этой зимой учебно-тренировочное мероприятие служителей футбольной Фемиды, работающих на матчах УПЛ, снова, как и в прошлом году, пройдет в Закарпатье. Под руководством опытных наставников арбитры и ассистенты арбитров элиты будут тестироваться по знанию правил игры и сдавать нормативы по физической подготовке. Сбор пройдет вблизи Ужгорода и продлится с 12 по 16 февраля.

Рефери будут дислоцироваться в гостиничном комплексе «Камелот» в Камянице, где есть все необходимое для качественной работы, восстановления сил и отдыха. Теоретические занятия будут проводиться в конференц-зале гостиницы, а нормативы арбитры будут сдавать на одном из расположенных рядом футбольных полей.