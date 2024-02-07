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Футбольные арбитры проведут традиционный сбор в Закарпатье
Готовятся не только футболисты
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
По традиции, которая насчитывает не один десяток лет, зимой проводят сбор не только футболисты, но и арбитры.
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По информации UA-Футбол, этой зимой учебно-тренировочное мероприятие служителей футбольной Фемиды, работающих на матчах УПЛ, снова, как и в прошлом году, пройдет в Закарпатье. Под руководством опытных наставников арбитры и ассистенты арбитров элиты будут тестироваться по знанию правил игры и сдавать нормативы по физической подготовке. Сбор пройдет вблизи Ужгорода и продлится с 12 по 16 февраля.
Рефери будут дислоцироваться в гостиничном комплексе «Камелот» в Камянице, где есть все необходимое для качественной работы, восстановления сил и отдыха. Теоретические занятия будут проводиться в конференц-зале гостиницы, а нормативы арбитры будут сдавать на одном из расположенных рядом футбольных полей.
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