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Футбольные арбитры проведут традиционный сбор в Закарпатье

Премьер-лига
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Готовятся не только футболисты

Футбольные арбитры проведут традиционный сбор в Закарпатье

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

По традиции, которая насчитывает не один десяток лет, зимой проводят сбор не только футболисты, но и арбитры.

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По информации UA-Футбол, этой зимой учебно-тренировочное мероприятие служителей футбольной Фемиды, работающих на матчах УПЛ, снова, как и в прошлом году, пройдет в Закарпатье. Под руководством опытных наставников арбитры и ассистенты арбитров элиты будут тестироваться по знанию правил игры и сдавать нормативы по физической подготовке. Сбор пройдет вблизи Ужгорода и продлится с 12 по 16 февраля.

Рефери будут дислоцироваться в гостиничном комплексе «Камелот» в Камянице, где есть все необходимое для качественной работы, восстановления сил и отдыха. Теоретические занятия будут проводиться в конференц-зале гостиницы, а нормативы арбитры будут сдавать на одном из расположенных рядом футбольных полей.

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