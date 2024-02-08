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Вакулко: У Кривбасса все по плану. Демонстрируем неплохие результаты

Премьер-лига

Юрий Вакулко рассказал о зимних сборах команды

Вакулко: У Кривбасса все по плану. Демонстрируем неплохие результаты

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко прокомментировал победу в контрольном матче на испанских сборах над английским "Брентфордом" Б (6:1).

- Юрий, какие у тебя впечатления от матча?

- Получилась хорошая игра, ребята сделали результат уже в первом тайме. У соперника молодая команда, имеют хороших исполнителей в составе. Но "Кривбасс" более опытный коллектив, поэтому довольно легко "закрыли" этот матч.

- Как оценишь кондиции команды, ритм сборов сказывается?

- Да, нагрузки ощущаются. Сейчас такой период сборов, когда усталость несколько накопилась, но надо это перетерпеть и работать дальше.

- Последняя неделя сборов впереди. "Кривбасс" приближается к пику формы?

- Делаем все, что от нас требуют тренеры. Отрабатываем тактические моменты, все по плану. Демонстрируем неплохие результаты в спаррингах. С "Левадией" недавно тоже должны были выигрывать с крупным счетом - 4:0, 5:0, но не реализовали свои моменты, и, взамен дважды пропустили.

Это футбол, такое иногда бывает. В дальнейшем необходимо более серьезно доигрывать подобные матчи, - сказал Вакулко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Брентфорд (Лондон) Юрий Вакулко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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