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1:1. Шахтер в своем последнем зимнем спарринге не удержал победу над Лехией
Через неделю - матч с Марселем
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Пушич выставил на поединок условную основу. "Шахтер" владел преимуществом, однако, при этом, выглядел довольно тяжело. "Лехия" играла от обороны в лучших традициях команд УПЛ, и это доставляло "горнякам" серьезные неудобство.
При фактически полном преимуществе моменты у ворот поляков возникали очень нечасто. В первом тайме Сикан все-таки головой затолкал один мяч, но судья там увидел фол в атаке и взятие ворот.
После перерыва общее течение игры не изменилось – "горняки" пробовали пройти эшелонированную оборону и все-таки в одном из эпизодов это удалось. Зубков взял на себя, сместился с фланга, убрал соперника на замахе и с нерабочей правой пробил точно в дальний угол.
И все было бы неплохо, если бы оборона "горняков" не прошляпила один из нечастых выпадов "Лехии" - проход правым флангом, прострел, который замкнули из выгодной позиции.
1:1. За оставшиеся время "горняки" в атаке ничего не придумали, ну а "Лехия" отстояла ничью.
Через неделю первый матч ЛЕ с "Марселем", который и даст ответ, стоит ли критиковать "Шахтер" за сегодняшнюю игру. При положительном результате с французами про сборы все забудут. При отрицательном – вспомнят все.
"Шахтер" - "Лехия" 1:1
Голы: Зубков (65) – Сезоненко (78)
"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко , Бондарь, Конопля (Дрозд, 46), Бондаренко, Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан
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