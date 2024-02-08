1:1. Шахтер в своем последнем зимнем спарринге не удержал победу над Лехией

" Шахтер " провел свой последний спарринг на зимних сборах в Турции. Последним соперником "горняков" была "Лехия" из второго по силе дивизиона Польши.

Пушич выставил на поединок условную основу. "Шахтер" владел преимуществом, однако, при этом, выглядел довольно тяжело. "Лехия" играла от обороны в лучших традициях команд УПЛ, и это доставляло "горнякам" серьезные неудобство.

При фактически полном преимуществе моменты у ворот поляков возникали очень нечасто. В первом тайме Сикан все-таки головой затолкал один мяч, но судья там увидел фол в атаке и взятие ворот.

После перерыва общее течение игры не изменилось – "горняки" пробовали пройти эшелонированную оборону и все-таки в одном из эпизодов это удалось. Зубков взял на себя, сместился с фланга, убрал соперника на замахе и с нерабочей правой пробил точно в дальний угол.

И все было бы неплохо, если бы оборона "горняков" не прошляпила один из нечастых выпадов "Лехии" - проход правым флангом, прострел, который замкнули из выгодной позиции.

1:1. За оставшиеся время "горняки" в атаке ничего не придумали, ну а "Лехия" отстояла ничью.

Через неделю первый матч ЛЕ с "Марселем", который и даст ответ, стоит ли критиковать "Шахтер" за сегодняшнюю игру. При положительном результате с французами про сборы все забудут. При отрицательном – вспомнят все.

"Шахтер" - "Лехия" 1:1

Голы: Зубков (65) – Сезоненко (78)

"Шахтер": Ризнык, Азаров, Матвиенко , Бондарь, Конопля (Дрозд, 46), Бондаренко, Кевин, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан