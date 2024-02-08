Минай объявил о подписании еще двух новичков

" Минай " объявил о подписании двух новичков. Игроками закарпатской команды стали защитник Сергей Корнийчук и хавбек Иван Матюшенко.

Предыдущим клубом 19-летнего Корнийчука был запорожский "Металлург". У Сергея есть опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах "Миная" нынешней зимой.

20-летний Матюшенко является бывшим игроком "Александрии", также выступал за "Диназ" и юношеские команды "Днепра-1". Он уже забивал за "Минай" в контрольном матче против "Хуста".