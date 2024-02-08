  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай объявил о подписании еще двух новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай объявил о подписании еще двух новичков

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатский клуб усиливается перспективной молодежью

Минай объявил о подписании еще двух новичков

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил о подписании двух новичков. Игроками закарпатской команды стали защитник Сергей Корнийчук и хавбек Иван Матюшенко.

Предыдущим клубом 19-летнего Корнийчука был запорожский "Металлург". У Сергея есть опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах "Миная" нынешней зимой.

20-летний Матюшенко является бывшим игроком "Александрии", также выступал за "Диназ" и юношеские команды "Днепра-1". Он уже забивал за "Минай" в контрольном матче против "Хуста".

По теме
yellow-arrow
Александрия во втором спарринге дня оторвалась на туркменистанском Ахале
yellow-arrow
Шахтер закончил сборы, у Александрии - сменный успех. Таблица контрольных матчей клубов УПЛ. Зима 2024
yellow-arrow
С голом Супряги. Динамо - Лиепая 5:2. Видео голов и обзор матча
ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости