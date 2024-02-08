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Минай объявил о подписании еще двух новичков
Закарпатский клуб усиливается перспективной молодежью
fcminaj.com
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Предыдущим клубом 19-летнего Корнийчука был запорожский "Металлург". У Сергея есть опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах "Миная" нынешней зимой.
20-летний Матюшенко является бывшим игроком "Александрии", также выступал за "Диназ" и юношеские команды "Днепра-1". Он уже забивал за "Минай" в контрольном матче против "Хуста".
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