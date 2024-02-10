ЛНЗ - Спартак (Миява). Черкасский клуб предлагает только текстовую трансляцию

У ЛНЗ очень насыщенная программа на учебно-тренировочных сборах. Сегодня команда Олега Дулуба проведет уже свой седьмой спарринг. А впереди еще не один.

Соперником ЛНЗ сегодня будет "Спартак" (Миява) из Словакии. Игра стартует в 16:30.

Интересно, что ЛНЗ не предлагает своим болельщикам видеотрансляцию - только текстовый онлайн в своем телеграм-канале. О результате матча читайте на нашем сайте после его окончания.

Контрольный матч

ЛНЗ - "Спартак" (Миява)

Видеотрансляция - не запланирована