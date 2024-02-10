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ЛНЗ - Спартак (Миява). Черкасский клуб предлагает только текстовую трансляцию

Премьер-лига

ЛНЗ - Спартак (Миява): Смотреть Онлайн ⋇ трансляция матча ⋇ 10.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ЛНЗ - Спартак (Миява). Черкасский клуб предлагает только текстовую трансляцию

Фото: ФК ЛНЗ

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У ЛНЗ очень насыщенная программа на учебно-тренировочных сборах. Сегодня команда Олега Дулуба проведет уже свой седьмой спарринг. А впереди еще не один.

Соперником ЛНЗ сегодня будет "Спартак" (Миява) из Словакии. Игра стартует в 16:30.

Интересно, что ЛНЗ не предлагает своим болельщикам видеотрансляцию - только текстовый онлайн в своем телеграм-канале. О результате матча читайте на нашем сайте после его окончания.

Контрольный матч

ЛНЗ - "Спартак" (Миява)

Видеотрансляция - не запланирована

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Игорь Семйон
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