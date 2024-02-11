Денис Ндукве: Очень хочется забить свой первый дебютный гол за Полесье

Полузащитник житомирского "Полесья" Денис Ндукве поделился целями на вторую половины УПЛ:

"Да, я морально настроен штурмовать УПЛ. Очень хочется сыграть уже первую игру, дебютировать и забить свой первый дебютный гол за "Полесье". Я считаю, что самое сложное - это скорость, адаптироваться к скорости игры. Очень быстро думать на поле".

Также Ндукве поделился своими планами относительно матчей за сборную:

"У меня есть желание играть за сборную Украины, по крайней мере надеюсь, что 2-3 года и я буду играть за Украину, а пока могу играть за сборную Нигерии".

Напомним, Денис Ндукве новичок "Полесья" который перешел в житомирскую команду из "Звягеля". За первую половину сезона 23-летний полузащитник сыграл в 19 матчах во всех турнирах, где забил 16 голов. Контракт Дениса Ндукве с "Полесьем" рассчитан на 4 года.