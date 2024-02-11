Сигма Б - Верес 2:2. Видеообзор матча

Во время УТС в Турции встречались "Сигма Б" и "Верес".

Голы начались во втором тайме. "Верес" дважды выходил вперед, однако оппонентам каждый раз удавалось сравнивать счет. На 86-й минуте команда из второго дивизиона Чехии сравняла счет и не позволила победить народному клубу.

Следующий матч "Верес" проведет завтра против латвийской "Лиепаи".

"Сигма Оломоуц Б" (Чехия) - "Верес" (Украина) 2:2

Голы: Догналек 59, Юрица 86 - Янаков 48, М. Шестаков 75