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Сигма Б - Верес 2:2. Видеообзор матча

Премьер-лига

Голевая ничья против коллектива из второго дивизиона Чехии

Сигма Б - Верес 2:2. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Верес"

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Во время УТС в Турции встречались "Сигма Б" и "Верес".

Голы начались во втором тайме. "Верес" дважды выходил вперед, однако оппонентам каждый раз удавалось сравнивать счет. На 86-й минуте команда из второго дивизиона Чехии сравняла счет и не позволила победить народному клубу.

Следующий матч "Верес" проведет завтра против латвийской "Лиепаи".

"Сигма Оломоуц Б" (Чехия) - "Верес" (Украина) 2:2
Голы: Догналек 59, Юрица 86 - Янаков 48, М. Шестаков 75

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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