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Лиепая - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Лиепая - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: НК Верес
В понедельник, 12 февраля, "Верес" проведет очередной товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан будет латвийский клуб "Лиепая".
Спарринг начнется в 14:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольый поединок можно будет на YouTube-канале "Вереса".
Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год
"Лиепая" - "Верес" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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