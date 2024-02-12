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Лиепая - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Лиепая - Верес. Смотреть онлайн товарищеский матч

Лиепая - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: НК Верес

Новина українською

В понедельник, 12 февраля, "Верес" проведет очередной товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан будет латвийский клуб "Лиепая".

Спарринг начнется в 14:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольый поединок можно будет на YouTube-канале "Вереса".

Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год
"Лиепая" - "Верес" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Вереса"

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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