Лиепая - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

В понедельник, 12 февраля, "Верес" проведет очередной товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан будет латвийский клуб "Лиепая".

Спарринг начнется в 14:00 по киевскому времени. Посмотреть контрольый поединок можно будет на YouTube-канале "Вереса".

Товарищеский матч, 12 февраля 2024 год

"Лиепая" - "Верес" 14:00

Трансляция - YouTube-канал "Вереса"