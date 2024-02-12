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Ротань: Ничью с Люнгбю можем занести себе в актив
Наставник "Александрии" проанализировал товарищеский матч
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итоги товарищеского матча против датского "Люнгбю", который завершился ничьей (1:1).
"Первый тайм был полностью нашим: контроль, моменты, счет должен был быть 2:0 или 3:0. Мы не забили, да, над этим нужно работать. Интенсивность и структура игры – все было на хорошем уровне. Мы хорошо держали ритм, владели игрой – это самое главное. Мне очень понравилась команда.
После перерыва команда соперников перестроилась на три защитника. Начало было для нас нервным, пока мы разбирались с этим. Вышли много молодых игроков, которые уже должны понимать, что если они с первой командой, то нужно делать выводы, нужно настраиваться на матчи и работать на 100 процентов ради победы. Поскольку мы все тренируемся ради победы.
Я доволен, особенно первым таймом. Я думаю, эту игру мы можем занести себе в актив", – сказал Ротань.
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