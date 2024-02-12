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Ротань: Ничью с Люнгбю можем занести себе в актив

Премьер-лига

Наставник "Александрии" проанализировал товарищеский матч

Ротань: Ничью с Люнгбю можем занести себе в актив

Фото: ФК Олександрія

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итоги товарищеского матча против датского "Люнгбю", который завершился ничьей (1:1).

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"Первый тайм был полностью нашим: контроль, моменты, счет должен был быть 2:0 или 3:0. Мы не забили, да, над этим нужно работать. Интенсивность и структура игры – все было на хорошем уровне. Мы хорошо держали ритм, владели игрой – это самое главное. Мне очень понравилась команда.

После перерыва команда соперников перестроилась на три защитника. Начало было для нас нервным, пока мы разбирались с этим. Вышли много молодых игроков, которые уже должны понимать, что если они с первой командой, то нужно делать выводы, нужно настраиваться на матчи и работать на 100 процентов ради победы. Поскольку мы все тренируемся ради победы.

Я доволен, особенно первым таймом. Я думаю, эту игру мы можем занести себе в актив", – сказал Ротань.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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