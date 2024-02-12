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Ярмоленко вернулся к тренировкам с мячом в общей группе
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Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко полностью восстановился после травмы. Украинец вернулся к тренировкам с мячом в общей группе , сообщает клубная пресс-служба.
Несколько дней тренировочного сбора Андрей пропустил из-за простуды.
В октябре прошлого года Ярмоленко перенес операцию на колене. Хирургическое вмешательство было проведено в Барселоне. В текущем сезоне вингер сыграл 9 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассит.
Напомним, что ближайший контрольный матч на турецком сборе "Динамо" проведет сегодня, 12 февраля, против РФШ Рига.
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