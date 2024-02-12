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Сабо: К поражениям Динамо на сборах отношусь абсолютно нормально

Премьер-лига

Киевляне одержали пока 2 победы на сборах

Сабо: К поражениям Динамо на сборах отношусь абсолютно нормально

Фото: dynamo.kiev.ua

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Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо оценил результаты киевской команды на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"К поражениям "Динамо" на сборах отношусь абсолютно нормально. Не знаю, как у других тренеров, но у нас на сборах были очень высокие нагрузки. Я думаю, что Шовковский помнит это, он записывал, к тому же, у него есть помощники. Он дает нагрузки, а под ними трудно выполнить то, чего хочет тренер в товарищеских матчах. Не просто так Шовковский дал три дня отдыха недавно.

Соперники на сборах у киевлян слабые. Будем видеть, как киевляне будут играть в чемпионате и сравнивать игру. Киевляне усилятся Брагару - это перспективный, молодой парень, но ему нужно время", - считает Йожеф Йожефович.

Напомним, во время зимних сборов подопечные Александра Шовковского уступили "Балкани" (0:2), "Легии" (1:3), "Левски" (0:1), обыграли "Пахтакор" (5:1) и "Лиепаю" (5:2), а также сыграли вничью со "Шкендией" (1:1). "Бело-синим" предстоит сыграть еще четыре матча.

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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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