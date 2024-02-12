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Рамос, Хачериди, Ракицкий. Денис Попов назвал защитников, игра которых впечатляла его в детстве

Премьер-лига
Обновлено

Интересный список от защитника киевлян

Рамос, Хачериди, Ракицкий. Денис Попов назвал защитников, игра которых впечатляла его в детстве

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, на кого из оборонцев он равнялся в детстве.

"В детстве хотел быть похожим на Серхио Рамоса. Не то чтобы похожим, но он мне импонировал в свои праймовые годы.

Если говорить о тех, кто играл раньше – это Женя Хачериди. Он наверняка не только для меня, но и для многих болельщиков был значимой фигурой. Также нравились Драгович, Вида – настоящие бойцы.

Еще добавил бы в этот список Ракицкого. Нравилась его передача, видение футбола. Сейчас бы отметил Матвиенко – квалифицированный защитник", - признался Попов.

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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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