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Бебех, Спиваковский и другие. Вацко назвал комментаторов, которые будут работать на УПЛ ТВ

Премьер-лига
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Пока что такой список утвержден клубами

Бебех, Спиваковский и другие. Вацко назвал комментаторов, которые будут работать на УПЛ ТВ

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Новина українською

Украинский комментатор и журналист назвал своих коллег, которые будут комментировать матчи и вести студийные программы на УПЛ ТВ.

Напомним, что дистрибуцией канала будет заниматься 1+1 distribution.

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"Насколько я понимаю, уже утвержден список людей, которые будут работать комментаторами и ведущими студийных программ.

Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко - вот так выглядит основной состав. Может, кого-то добавят.

Я слышал, что обсуждали фамилию того же Александра Михайлюка, например, но основной список, представленный клубами, именно такой", – добавил Вацко.

Напомним, что сам Вацко не так давно вернулся к комментаторской работе на Setanta Sports. Он работает на матчах АПЛ.

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Виктор Вацко телепул УПЛ ТВ
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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