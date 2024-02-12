Бебех, Спиваковский и другие. Вацко назвал комментаторов, которые будут работать на УПЛ ТВ

Украинский комментатор и журналист назвал своих коллег, которые будут комментировать матчи и вести студийные программы на УПЛ ТВ.

Напомним, что дистрибуцией канала будет заниматься 1+1 distribution.

"Насколько я понимаю, уже утвержден список людей, которые будут работать комментаторами и ведущими студийных программ. Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко - вот так выглядит основной состав. Может, кого-то добавят. Я слышал, что обсуждали фамилию того же Александра Михайлюка, например, но основной список, представленный клубами, именно такой", – добавил Вацко.