Пресная игра и травма Буяльского. ТМ. Динамо - РФШ 1:0

Киевское " Динамо " провело свой очередной спарринг на турецких сборах. Сегодня, 12 февраля, соперником киевлян был латвийский "РФШ" - Рижская Футбольная Школа.

Игра выдалась равная и откровенно скучная.

"Динамо" свой первый удар в створ нанесло на 69-й минуте. И это был удар Шапаренко с пенальти, который заработал Бенито. Пожалуй, на этом можно было и завершить отчет, так как больше команды на двоих за весь матч ничего интересного не придумали.

Нет, конечно соперники играли, правда больше в центре поля и достаточно медленно, чтобы из этой игры вышло обострение. Иногда были попытки ударов, но все они шли куда-то очень далеко от ворот.

После пропущенного гола РФШ пытался что-то придумать, но класс у "школьников" не позволял нормально обострить. Хуже, что "Динамо" играло на таком же уровне, что и соперник.

Однако самый главный негатив матча – в самой концовке матча получил травму Буяльский, и покинул поле, держась за колено. Надеемся, что ничего серьезного, иначе это будет очень и очень серьёзная потеря для киевлян.

Итоговые 1:0 для киевлян, у которых завтра по плану спарринг с одноклубниками из Тбилиси.

"Динамо" - РФШ (Рига, Латвия) 1:0

Гол: Шапаренко (69, пен.)

"Динамо": Моргун (Бущан, 46), Гусев (Караваев, 71), Дячук, Сирота (Михавко, 71), Дубинчак (Овчаренко, 71), Шепелев (Бражко, 71), Шапаренко (Буяльский, 71, Царенко, 87), Царенко (Волошин) , Бенито (Кабаев, 71), Супряга (Пономаренко, 71), Диалло (Ванат, 71)