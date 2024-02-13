Динамо Киев - Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Во вторник, 11 февраля, "Динамо" сыграет свой восьмой контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Очередным соперником киевлян станет "Динамо" с Тбилиси.

Спарринг начнется в 16:00 по киевскому времени. Посмотреть товарищеский поединок можно будет на YouTube-канале "Динамо".

Товарищеский матч, 13 февраля 2024 год

"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси 16:00

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"