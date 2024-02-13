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ЛНЗ ведет переговоры с украинским хавбеком - он имеет опыт игры в Англии

Премьер-лига

19-летний игрок может оказаться в черкасском клубе

ЛНЗ ведет переговоры с украинским хавбеком - он имеет опыт игры в Англии

Фото: ФК Висла Плоцьк

Новина українською

Черкасский ЛНЗ ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника "Вислы" Плоцк Марка Подоляка. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

По информации источника, 19-летний украинец уже тренируется с командой Олега Дулуба на сборах в Турции.

Подоляк находился в системе киевского "Динамо". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перешел в "Брекнелл Таун" из 7-го дивизиона Англии, был на просмотре в команде КПР, где тренировался с U-23. Прошлым летом он оказался в "Висле" из Плоцка.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
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