ЛНЗ ведет переговоры с украинским хавбеком - он имеет опыт игры в Англии

Черкасский ЛНЗ ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника "Вислы" Плоцк Марка Подоляка. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

По информации источника, 19-летний украинец уже тренируется с командой Олега Дулуба на сборах в Турции.

Подоляк находился в системе киевского "Динамо". После полномасштабного вторжения РФ в Украину перешел в "Брекнелл Таун" из 7-го дивизиона Англии, был на просмотре в команде КПР, где тренировался с U-23. Прошлым летом он оказался в "Висле" из Плоцка.