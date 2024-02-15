Хавбек Полесья: Было видно, что соперник хотел показать зубы

Полузащитник "Полесья" Эмиль Мустафаев прокомментировал ничью в контрольном матче с одноименным клубом из села Ставки (2:2), в котором он забил гол.

"Была контратака, помню, что Василий Грицук сделал забег по левому флангу. Я был на 11-метровой отметке, он увидел меня, отдал передачу и так получилось, что я в одно касание попал в ворота. По моему мнению, готовиться лучше так через игру, потому что ты работаешь с мячом, большая нагрузка, большая интенсивность.

Команда мне очень понравилась и видно, что они хотели показать зубы, было тяжеловато с ними играть. Мы работаем под нагрузками, но это отнюдь не оправданиями и на это на самом деле все равно. Некоторые игроки мне в центре поля понравились, особенно два брата Савчуки", - сказал Мустафаев.