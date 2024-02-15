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Надеин: Летом хотим провести прозрачный тендер, чтобы выбрать единого бродкастера

Премьер-лига

Сейчас в телепуле 13 клубов УПЛ

Надеин: Летом хотим провести прозрачный тендер, чтобы выбрать единого бродкастера

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин поделился мнением о едином телепуле УПЛ.

"Это еще не пул. Потому что нет трех клубов. Сейчас есть тринадцать клубов. Мы объединяемся и хотим летом до абсолютно всех донести эту идею объединения и проведения прозрачного тендера и выбора единого бродкастера. У нас будет встреча президентов клубов с новым президентом УАФ. Я надеюсь, что мы договоримся и УАФ станет инициатором по изменению законодательства.

Потому что сейчас права на трансляцию принадлежат клубам и каждый клуб решает сам. Комментатор кому-то не нравится, камеры, тень на поле, еще что-то - и клуб выходит из пула. Должно быть не так. Должен быть прозрачный тендер, контракт на несколько лет.

Клуб должен понимать: если ты в УПЛ - ты в пуле и получаешь деньги за трансляции, планируешь как-то свой бюджет", - сказал Надеин в интервью клубной пресс-службе.

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Верес (Ровно) телепул Иван Надеин
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
15.02.2024 в 11:30
вы для начала сохраните место в упл.претенденты на вылет вместе с минаем
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Комментарии 1
aleks68
15.02.2024 в 11:30
вы для начала сохраните место в упл.претенденты на вылет вместе с минаем
Ответить
1
0

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