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Минай анонсировал возвращение болельщиков на трибуны
Фанаты оформят камбэк на стадион
fcminaj.com
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По данным UA-Футбол, клуб активно работает над данным вопросом и вскоре объявит о том, какое количество зрителей смогут посещать "Минай Арену".
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Напомним, что ранее о допуске зрителей на трибуны на домашние матчи УПЛ
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