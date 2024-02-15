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Минай анонсировал возвращение болельщиков на трибуны

Премьер-лига
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Минай анонсировал возвращение болельщиков на трибуны

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" анонсировал возвращение болельщиков на домашние матчи команды в весенней части УПЛ. При этом должны быть соблюдены все требований безопасности в условиях действия военного положения.

По данным UA-Футбол, клуб активно работает над данным вопросом и вскоре объявит о том, какое количество зрителей смогут посещать "Минай Арену".

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Напомним, что ранее о допуске зрителей на трибуны на домашние матчи УПЛ объявил "Верес".

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