Минай анонсировал возвращение болельщиков на трибуны

" Минай " анонсировал возвращение болельщиков на домашние матчи команды в весенней части УПЛ. При этом должны быть соблюдены все требований безопасности в условиях действия военного положения.

По данным UA-Футбол, клуб активно работает над данным вопросом и вскоре объявит о том, какое количество зрителей смогут посещать "Минай Арену".

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